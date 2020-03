Jade Übach gehört zu den vier Neuzgängen der aktuellen Big Brother-Comeback-Staffel! Kurz vor ihrem Einzug in die Show hatte sich die Blondine mit ihrem Bachelor in Paradise-Kumpel Rafi Rachek (30) getroffen. Bei ihm wurde vor wenigen Tagen eine Corona-Infektion festgestellt, weswegen er sich nun in Quarantäne befindet. Hat sich Jade womöglich auch infiziert? Ihr Management gab nun gegenüber Promiflash bekannt, dass Jade vor ihrer Teilnahme auf das Virus getestet wurde.

In der Nacht vor ihrem Einzug in das Glashaus wurde Jade bereits von der Öffentlichkeit separiert. "Sie wurde unmittelbar, bevor sie ins Hotel eingeschlossen wurde, getestet. Es ist also alles gut", bestätigte eine Sprecherin von Kick-Media im Gespräch mit Promiflash. Somit hat sich Jade offenbar nicht bei Rafi infiziert. Den Zeitpunkt seiner Ansteckung kann der Reality-Darsteller nicht genau festlegen.

Damit sind die anderen BB-Bewohner also auch nicht in Gefahr. Diese wissen bis dato immer noch nichts von der Pandemie, die sich gerade in der Welt ausbreitet. Die Nachrücker haben eine vertragliche Schweigepflicht unterschrieben und dürfen in der Sendung darüber kein Wort verlieren.

SAT.1 Jade Übach, Reality-Sternchen







