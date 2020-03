Böses Blut zwischen Carina Spack und Jade Übach? Bei Bachelor in Paradise kam es zwischen den beiden Frauen zum ersten Konflikt – der Grund: Serkan Yavuz (26). Während der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat am ersten Abend des Kuppelformats mit Jade knutschte, verließ er am Ende mit Carina als glückliches Paar die Insel. Bei Big Brother leben Jade und ihr Ex-Flirt jetzt erneut unter einem Dach. Dabei betont die Blondine regelmäßig ihr gutes Verhältnis zu ihm – dessen Freundin Carina. Alles eine Lüge? Jetzt meldete sich Carina zu Wort!

"Alles, was Jade erzählt, ist gelogen. Jade und ich, wir hassen uns", erklärte Carina in der aktuellen "Big Brother"-Liveshow. Von einer Freundschaft zwischen den beiden einstigen Der Bachelor-Teilnehmerinnen fehlt jede Spur: "Sie versucht mich aus Clubs rausschmeißen zu lassen. Alles, was sie macht, ist ein falsches Spiel", stellte Carina klar. Stattdessen ist sie sich sicher, dass Jade nur versucht, ihr Gesicht zu wahren.

Der Anblick von Jade und Serkan bereitet der Blondine dennoch ein mulmiges Gefühl. "Man macht das nicht, sich in eine Beziehung einzumischen", verriet Carina. Ob Jade Gefühle für den Regensburger hat? "Ich glaube, dass sie keine Gefühle hat. Sie macht alles, um mir eins reinzuwürgen", vermutete Carina.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Februar 2020

SAT.1 Jade Übach, TV-Star

Instagram / carina_spack Caria Spack auf Koh Samui, 2019



