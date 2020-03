Das lässt sie nicht einfach auf sich sitzen! Eigentlich wollte Daniela Katzenberger (33) nur ein zuckersüßes Foto mit ihren Fans teilen. Darauf zu sehen: ihre Tochter Sophia (4), die mit ihrer Oma Ingrid Cordalis kuschelt. An sich ein niedliches Foto, doch tatsächlich ließen die ersten negativen Kommentare nicht lange auf sich warten. Die Nörgler regten sich allerdings nicht darüber auf, dass die Vierjährige auf dem Schnappschuss geschminkt ist. Sie kritisierten vielmehr die Kuschel-Session von Oma und Enkelin.

"Sorry, aber man sollte den Kontakt zu den Großeltern vermeiden, um sie zu schützen", lautete nur einer der vielen Kommentare unter Danis Instagram-Post. Die Userin spielte mit dieser Aussage auf die aktuelle Coronavirus-Situation an, denn vor allem für ältere Menschen ist eine Infektion äußerst gefährlich. An der Katze gingen diese zahlreichen Nachrichten natürlich nicht spurlos vorüber – sie sperrte kurzerhand die Kommentar-Funktion für diesen Beitrag.

Außerdem klärte sie ihre Community in ihrer Story auf. Bei dem Bild handelt es sich offenbar um eine ältere Aufnahme. "Leute, beruhigt euch, wir gehen nicht mal mehr aus dem Haus und sitzen den ganzen Tag zu Hause", stellte die 33-Jährige entschieden klar: "Wir sind auch nicht leichtsinnig oder hirnamputiert... aber trotzdem 'Danke' für die teilweise echt bösartigen Hinweise, dass wir Lucas' Mutter nicht krank machen sollen."

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger bei der "Golden Society - Family & Friends" Charity Gala 2019

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Februar 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Ingrid und Sophia Cordalis



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de