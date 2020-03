Sie sind schon bald zu viert! Erst vor wenigen Stunden verriet Anna-Maria Zimmermann (31) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht: Sie und ihr Ehemann Christian bekommen zum zweiten Mal ein Kind. Mit einem schon deutlich sichtbaren Babybauch ließ sie ihre Community an ihrem ganzen Glück teilhaben. Noch vor wenigen Tagen nahm aber niemand etwas an: So verheimlichte Anna-Maria bis zuletzt ihre Schwangerschaft im Netz!

Am vergangenen Freitag meldete sich die 31-Jährige mit einem philosophischen Spruch bei ihren Fans. Zu ihrem Selfie schrieb sie: "Schenkt dem Tag ein Lächeln." Was aber niemand offiziell wusste – die Schlager-Sängerin ist zu diesem Zeitpunkt schon längst schwanger. Ziemlich gekonnt versteckte sie ihre neuen Rundungen, in dem sie sich nur bis zur Brust aufwärts präsentierte.

Doch ihre Supporter hatten bereits vermutet, dass die "Himmelblaue Augen"-Interpretin in anderen Umständen sei. Vor einer Woche hatte Anna-Maria ein Bild von sich gepostet, auf dem ein kleines Bäuchlein zu erahnen war. "Schwanger?", "Ich tippe auch auf Baby-News" oder "Sieht man doch, dass ein Geschwisterchen kommt", hatten einige Follower schon gemutmaßt.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit ihrem Sohn Matti und ihrem Mann Christian

Instagram / amz–welt Anna-Maria Zimmermann, Sängerin

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann im März 2020



