Kaum ein anderes Thema bewegt die Welt aktuell so sehr wie das des Coronavirus. Die dadurch verursachte Krankheit, die als Covid-19 bekannt ist, wurde vor wenigen Tagen offiziell als Pandemie eingestuft – damit gingen in einigen Ländern Notmaßnahmen einher, um die weitere Verbreitung des Virus zu verlangsamen. So auch in den Vereinigten Staaten, wo die Bürger unter anderem angehalten sind, soziale Kontakte möglichst einzuschränken. Jedoch hält sich nicht jeder an diese Auflagen – was einige Stars nun dazu veranlasste, ihren Fans deutliche Ansagen zu machen!

Vor allem Schauspielerin Hilary Duff (32) hat nur wenig Verständnis dafür, dass sich nicht jeder an die Schutzmaßnahmen hält – und findet in ihrer Instagram-Story recht deutliche Worte: "An all die jungen A****löcher, die immer noch rausgehen, um zu feiern: Geht nach Hause!", appellierte die 32-Jährige an ihre Follower. "Hört bitte damit auf, alte Menschen umzubringen." Mit letzterer Aussage spielt Hilary wohl auf die sogenannte Risikogruppe an: Ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen tragen ein höheres Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs infolge einer Infektion mit dem Coronavirus.

Auch Erfolgsmusikerin Ariana Grande (26) nutzte ihre Reichweite, um ihren Abonnenten Vernunft einzubläuen. "Ich höre immer noch von überraschend vielen Menschen Aussagen wie 'Das ist keine große Sache' oder 'Es wird alles gut' – das haut mich wirklich um", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Es sei unglaublich gefährlich und egoistisch, diese Situation derart auf die leichte Schulter zu nehmen. "Eure Hip-Hop- und Yoga-Stunden können verdammt noch mal warten." Aris Kolleginnen Taylor Swift (30) und Lady Gaga (33) sowie viele weitere US-Stars meldeten sich ebenfalls mit eindringlichen Statements zu Wort.

Comedy Central, Paramount Network and TV Land Hilary Duff, Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im Februar 2020

Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy Ariana Grande bei den Grammy Awards 2020



