Diese Nachricht bedeutet Serkan Yavuz (26) in der aktuellen Situation wohl alles. Der Reality-TV-Star zog vor einigen Tagen in den Big Brother-Container ein und ist seitdem räumlich von seiner Liebsten Carina Spack getrennt. Zudem macht ihm der Zustand zu schaffen, dass seine Ex-Flamme Jade Übach mit ihm in der TV-WG lebt. Eine weitere belastende Nachricht: Am Dienstag haben die Bewohner die aktuellen News über die Corona-Pandemie erfahren. Umso erleichternder ist es bei diesem Gefühlschaos für Serkan endlich wieder die Stimme seiner Freundin zu hören!

Anlässlich der Corona-Aufklärung erhielten alle BB-Bewohner Video-Botschaften von ihren Liebsten ins Haus. Für Serkan war der Anblick seiner Liebsten umwerfend – er musste sofort weinen! Und auch die Worte der TV-Bekanntheit waren wohl Balsam für seine Seele: "Uns geht es allen gut. Bleib, wie du bist, und versuch lange im Haus zu bleiben. Ich vermisse dich und liebe dich", grüßte ihn die Blondine. Diese Worte erwiderte der Regensburger, indem er Carina ebenfalls ein süßes Liebesgeständnis machte: "Ich liebe dich auch, über alles!"

In ihrer Video-Botschaft konnte sich Carina dennoch eine kleine Stichelei gegen ihre ehemalige Bachelor in Paradise-Konkurrentin Jade nicht verkneifen. Bereits in der vergangenen Sendung stichelte Serkans Liebste gegen ihre Rivalin und warf ihr vor, Fake zu sein und mit Absicht die vergangene Liaison mit Serkan im TV so auszuschlachten. "Du weißt ja eh, wo du hingehörst", lauteten deshalb ihre Worte im Video.

Sat. 1 Carina Spack, TV-Bekanntheit

© SAT.1 Serkan und Jade bei "Big Brother"

Sat. 1 Jochen Schropp und Carina Spack bei "Big Brother" 2020

