Verliebt, verlobt, verheiratet – die Beziehung von Sarafina Wollny (25) und ihrem Mann Peter (27) könnte glatt einem Liebesroman entsprungen sein! Vergangenen Juli gaben sich das Großfamilienmitglied und dessen langjähriger Partner auch endlich das Jawort. Stellt sich nun die interessante Frage: Wie lange gehen Peter und die Tochter von Promi Big Brother-Star Silvia Wollny (55) jetzt eigentlich insgesamt zu zweit durchs Leben?

Genau das will ein Fan in einer Frage- und Antwortrunde in der Instagram-Story von Sarafina wissen: "Wie lange bist du schon mit Peter zusammen?" fragt sich der User. Daraufhin antwortet die glückliche Ehefrau natürlich prompt: "Im Dezember zehn Jahre", gibt die 24-Jährige preis. Am 24. Dezember 2010 wurden die zwei offiziell ein Paar!

Wer beim Kennenlernen den ersten Schritt gemacht hat, verriet Sarafina Promiflash ebenfalls: "Peter hat mich als erstes geküsst. Damit hab ich damals in dem Moment nicht gerechnet", offenbarte sie. Ungewöhnlich war auch der Ort ihres Kennenlernens: Im Technischen Hilfswerk sind sich die beiden zum ersten Mal begegnet.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollyns Instagram-Story

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Instagram / peter.wollny2010 Peter und Sarafina Wollny



