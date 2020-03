Aktuell beschäftigt die Öffentlichkeit vor allem ein Thema: Das sich immer weiter und vor allem schnell verbreitende Coronavirus! Dagegen bekamen die Bewohner im Big Brother-Haus von der Pandemie bisher keinen Wind – schließlich sind Cedric Beidinger, Pat Müller und Co. in dem Container von der Außenwelt völlig abgeschottet. Jetzt sollen die Stars über die aktuelle Situation in Kenntnis gesetzt werden – was ihr Ex-WG-Mitglied René Carl nur befürworten kann!

Am Dienstag erfahren die Fernsehgesichter via Live-Übertragung von Moderator Jochen Schropp (41) und "Big Brother"-Arzt Dr. Andreas Kaniewski von der herrschenden Corona-Krise. Diese Entscheidung hat René im Promiflash-Interview klar befürwortet: "Finde ich gut. Ich hätte ja dann auch gleich eine Botschaft bekommen, da wäre ich auch ein bisschen beruhigter gewesen, also, dass es meiner Freundin gut geht", erklärt er sein persönliches Empfinden.

Als er selbst von der Virus-Verbreitung erfahren hat, sei der Bamberger völlig überrumpelt worden: "Dass das so schlimm ist, habe ich nicht erwartet. Dem sehe ich auch so ein bisschen zwiegespalten entgegen, was das alles mit sich bringt." René werde gespannt verfolgen, wie sich die Situation weiterentwickelt.

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp, Moderator

© SAT.1 Der "Big Brother"-Cast 2020

© SAT.1 René Carl, Ex-"Big Brother"-Bewohner



