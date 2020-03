Wandern die Harrisons jetzt etwa nach Dubai aus? Im vergangenen Jahr hatten Sarah (28), Dominic (28) und Töchterchen Mia (2) noch von einem Leben in Los Angeles geschwärmt, hatten dort sogar einige Zeit gewohnt. Diesen Plan mussten die YouTuber langfristig allerdings verwerfen und nach Deutschland zurückkehren. Jetzt scheint sie das Fernweh erneut gepackt zu haben: Sarah und Dominic überlegen, nach Dubai zu ziehen!

Das verrieten die beiden jetzt in ihrem neuesten YouTube-Video. Der Traum von einem Leben in Los Angeles ist vor allem an ihrer Firma in Deutschland gescheitert. Aufgrund der krassen Zeitverschiebung wäre die aus den USA nur schwer zu leiten gewesen. Ein Problem, das sie in Dubai – wo die kleine Familie zurzeit Urlaub macht – nicht hätten. Um ihren Plan möglichst bald umzusetzen, haben sich Domi und Sarah sogar schon einige Immobilien angeschaut. Aber weder das 3,5 Millionen Euro teure Haus noch die beiden Appartements konnten die Netzstars überzeugen.

Davon lassen die Harrisons sich aber nicht entmutigen und wollen weiter nach ihrer Traumwohnung suchen. Dubai hat es ihnen offenbar angetan. "Grundsätzlich könnten wir uns echt vorstellen, hier zu leben. Uns gefällt es hier so gut. Das ist alles so kinderfreundlich. Man hat hier alles, was man braucht und geiles Wetter", geriet Sarah ins Schwärmen.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison, April 2019

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in Dubai, März 2020



