Diese Entscheidung würde Liz Kaeber (27) wohl liebend gerne rückgängig machen. Während weltweit Menschen ihre Urlaube wegen des Coronavirus stornieren müssen oder ihre gerade erlebten Reisen abbrechen wollen, um in ihre Heimat zurückzukehren, entschieden sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und Gatte Nick Maerker dazu, ihre geplanten Flitterwochen auf den Malediven dennoch wahrzunehmen. Erst vor wenigen Tagen starteten die beiden in Richtung ihres Ziels und erhielten dafür prompt extreme Kritik. Jetzt sieht Liz ihren Fehler öffentlich ein.

Auf Instagram hatte die Blondine ihrer Community kürzlich noch angekündigt, sie trotz der aktuellen Lage mit Urlaubseindrücken versorgen zu wollen – sie wolle in diesen Zeiten positiv bleiben. Bei ihren Followern traf diese Entscheidung, beziehungsweise die Entscheidung, die Reise überhaupt wahrzunehmen, auf einen Shitstorm. Die negativen Äußerungen waren anscheinend so überwiegend, dass Liz die Kommentarfunktion unter ihren Malediven-Posts abstellte. In ihrer Story reagiert sie nun so: "Rückblickend gesehen hätten wir nicht fliegen sollen, auch wenn wir alle Vorkehrungen getroffen haben, um uns und somit keine anderen zu infizieren."

Da sie keinerlei Probleme bei der Anreise gehabt hätten, hätten sie und Gatte Nick das Risiko als sehr gering eingestuft. "Ich denke, jeder macht Fehler, auch ich. Ich bin auch nur ein Mensch", fügt die Influencerin noch hinzu und kündigt an, dass sich das Paar im Anschluss an die Reise noch einmal auf das Virus testen lassen werde.

Liz Kaeber im März 2020 auf den Malediven

Liz Kaebers Statement zu ihren Flitterwochen

Nick Maerker und Liz Kaeber im Hotel Square Louvois im März 2017



