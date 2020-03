Freudige Nachrichten von Cortney Hendrix. Die Beauty erlangte Bekanntheit durch ihre Teilnahme in der ersten Staffel von "Married at First Sight" – dort gab sie einem völlig Fremden das Jawort. In ihren Ehemann Jason Carrion verliebte sich die Blondine nach dem Eheschluss – ihre Beziehung hielt ganze fünf Jahre. Vor genau einem Jahr wurde ihre Ehe dann offiziell geschieden. Mittlerweile ist die Reality-TV-Bekanntheit wieder glücklich vergeben – und wird bald wieder vor den Traualtar treten!

Seit einem Jahr ist Cortney an der Seite von ihrem Partner Sherm glücklich. Im Interview mit People gab sie nun tolle Neuigkeiten bekannt: "Der 6. März 2020 war der Tag, an dem Sherm vor mir auf die Knie gefallen ist und um meine Hand angehalten hat", freute sie sich. Dieser Tag war etwas ganz besonderes Cortney. "Gott ist in großen Stücken in unser Leben getreten. Ich habe nicht gewusst, dass sich Liebe so anfühlt", schwärmte sie. Auch ihr zukünftiger Ehemann äußerte sich zu seinem Antrag: "Ich könnte nicht glücklicher sein, Cortney bald zu heiraten und eine eigene Familie mit ihr zu gründen."

Wie genau die Hochzeitszeremonie aussehen wird, steht allerdings noch nicht fest – doch darauf kommt es den Turteltauben auch nicht an. "Mir ist klar geworden, dass es bei ihrer idealen Traumhochzeit viel mehr darum geht, die richtige Person zu heiraten und viel weniger um das Spektakel", offenbarte Sherm.

