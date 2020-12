Die Liebesgeschichte von Susie Bradley und Todd Carney (34) ist wie eine Achterbahnfahrt! Die Beauty und der ehemalige Rugby-Profi lernten sich kurz nach ihrer erfolglosen Teilnahme an Married at First Sight – der US-Version von Hochzeit auf den ersten Blick – kennen. In den darauffolgenden Monaten folgten zahlreiche Trennungen und Versöhnungen. Inzwischen scheinen sie sich jedoch endgültig zusammengerauft zu haben: Nicht nur, dass Susie und Todd sich in diesem Jahr heimlich verlobt haben – obendrein erwarten sie jetzt auch ihr erstes gemeinsames Kind!

Das gab der frühere NRL-Star an Heiligabend auf Instagram bekannt. "Unsere Herzen sind voller Liebe, Weihnachten wird dieses Jahr besonders süß. Unsere Familie wächst um ein weiteres Mitglied – und zwei Füße – an", schrieb er zu einem süßen Foto mit seiner Verlobten, auf dem er stolz auf den bereits kugelrunden Babybauch zeigt. Im weiteren Verlauf plauderte Todd sogar schon den geplanten Geburtstermin und das Geschlecht aus: "Unser Baby Boy Carney soll im März 2021 kommen."

Während es für Todd das erste Kind wird, wird Susie schon zum zweiten Mal Mutter: Sie hat bereits eine fünfjährige Tochter aus einer früheren Beziehung. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die kleine Rasselbande ein süßes gemeinsames Foto vor ihrem Tannenbaum auf Instagram. Der Sportler hatte dazu geschrieben: "Liebe euch drei" – wohl schon ein erster Hinweis auf die Schwangerschaft.

Instagram / todd_carney06 Todd Carney und Susie Bradley

Instagram / todd_carney06 Todd Carney und Susie Bradley

Instagram / todd_carney06 Susie Bradley mit ihrem Verlobten Todd Carney und ihrer Tochter Baby

