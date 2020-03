Wie reagieren die Big Brother-Bewohner auf die Neuigkeiten zu Covid-19? Seit einigen Wochen leben die TV-Insassen völlig abgeschottet von der Außenwelt in einem überwachten Container. Über den momentanen Ausnahmezustand waren die verbliebenen Teilnehmer bis dato nicht informiert. In der gestrigen Folge konfrontierte Moderator Jochen Schropp (41) und ein anwesender Arzt erstmals die Bewohner mit aktuellen Meldungen zur Coronakrise. Dabei gingen die Kandidaten mit dem Thema ganz unterschiedlich um!

Die Aufklärung über das neuartige Virus löst bei den Bewohnern gemischte Gefühle aus. Sogar in der Werbepause löcherten sie den Experten mit ihren Fragen. "Die aktuelle Situation in der Welt hat mich ganz schön schockiert", verriet Denny im Sprechzimmer. Er hätte nicht damit gerechnet, dass Deutschland durch den Virus so stark belastet werde. Auch Tim zeigte sich über die aktuellen Umstände fassungslos: "Das kann ich mir echt gar nicht vorstellen. Das ist so eine entfernte Situation für mich", gestand der Aachener. Vor einigen Wochen habe er sich noch geärgert, wenn es keinen körnigen Frischkäse im Supermarkt gab – jetzt ist überall das Klopapier ausverkauft!

Österreicherin Romana bleibt hingegen gelassen. Die 40-Jährige fühlt sich im "Big Brother"-Haus aktuell am sichersten. Um die aufgewühlten Kandidaten etwas zu beruhigen, sendeten ihre Liebsten Videobotschaften. Promi-Kandidat Serkan (26) rief die Außenwelt sogar dazu auf, stark zu bleiben: "Ich wünsche allen Menschen da draußen so viel Stärke, dass sie das alle durchstehen!"

Sat.1 "Big Brother"-Denny im März 2020

© SAT.1 Rebecca Zöller und Tim bei "Big Brother"

Sat.1 Serkan Yavuz im "Big Brother"-Haus



