Gab es etwa nie eine Liebeskrise bei Amanda Bynes (33)? Aktuell sorgt die Schauspielerin mal wieder für zahlreiche Schlagzeilen: Erst vor wenigen Wochen überraschte sie ihre Fans mit einer Blitz-Verlobung mit ihrem Partner Paul Michael. Nun hieß es vor einigen Tagen: Die Beziehung der beiden sei schon wieder am Ende! Die zwei löschten alle gemeinsamen Bilder und bestätigten die Trennung sogar offiziell. Jetzt behauptet das Paar allerdings: Zwischen ihnen sei die ganze Zeit alles in Ordnung gewesen!

Gegenüber Page Six dementierte Paul nun alle Liebes-Aus-Gerüchte und beteuerte, nach wie vor mit Amanda verlobt zu sein. Doch was steckte dann hinter der Insta-Account-Säuberung? "Beide unsere Instagram-Accounts wurden gehackt und jemand löschte all unsere Bilder und schickte Nachrichten, die besagten, dass wir getrennt seien", erklärte er dem Magazin. "Wir haben uns niemals getrennt und uns war es nicht möglich, uns bis gestern Abend in unsere Instagram-Accounts einzuloggen", lautete seine Erklärung weiter.

Um das zu unterstreichen, teilte Amanda selbst am Dienstag ein gemeinsames Pärchenfoto der beiden auf ihrem Profil. Ob Pauls Geschichte tatsächlich der Wahrheit entspricht? Ein Insider verriet erst Anfang der Woche gegenüber Us Weekly, dass Amanda und Paul in der Vergangenheit schon einige Probleme gehabt hätten: "Paul erkannte, dass die Beziehung aufgrund der Hindernisse der Vormundschaft einfach nicht weitergehen konnte, zumal Amanda in einer Entzugseinrichtung leben muss", schilderte die Quelle die Gründe für das anscheinende Beziehungsende.

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes mit ihrem Verlobten Paul

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes, Schauspielerin

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes und Paul Michael



