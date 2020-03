Die Baby-News bereitete ihr große Sorgen! Erst vor wenigen Stunden hat Anna-Maria Zimmermann (31) sich mit einer süßen Neuigkeit an ihre Fans gewandt: Rund zwei Jahre nachdem ihr Sohn Matti zur Welt gekommen ist, erwartet sie wieder Nachwuchs. Doch auch wenn die Schlagersängerin sich bereits auf die kommende Zeit als Zweifach-Mama freut, muss sie jetzt zugeben: Sie hatte Angst, erneut schwanger zu sein.

"Ich bin ganz ehrlich, ich hatte bei meiner zweiten Schwangerschaft mehr Angst", gibt sie bei einem Instagram-Livestream rund um die Baby-Thematik offen zu. In ihrem Freundeskreis und durch die Öffentlichkeit habe sie in den vergangenen Monaten immer wieder die Probleme von anderen schwangeren Frauen verfolgt und sei deswegen ziemlich in Sorge um ihre eigene Kugelzeit gewesen. "Mein Bauchzwerg ist fit und froh und munter", freut sie sich jetzt allerdings über den Zustand ihres Ungeborenen und blickt voller Vorfreude auf die baldige Geburt.

Anna-Maria gibt in dem Social-Media-Auftritt außerdem zu, dass sie versucht habe, die Verkündung so lange wie möglich hinauszuzögern. Mittlerweile sei sie bereits in der 20. Schwangerschaftswoche und die runde Kugel ist tatsächlich kaum noch zu übersehen. Warum sie sich allerdings genau jetzt dafür entschieden hat, das Geheimnis zu lüften, dürfte mit der aktuellen Corona-Krise zusammenhängen. "Heute habe ich Halbzeit und versuche in der schwierigen Zeit gerade positiv zu bleiben", meinte sie.

Anzeige

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit Söhnchen Matti im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / amz–welt Anna-Maria Zimmermann, Sängerin

Anzeige

Alexander Koerner / Getty Images Anna-Maria Zimmermann im März 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de