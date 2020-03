Christof Baum will den Damenschuh revolutionieren – doch wie kam er überhaupt in diese Branche? Gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Sophie Tréhoret wagte der Gründer sich jetzt in Die Höhle der Löwen. In seinem Pitch präsentiert er Maison Baum, seine Schuhmarke mit dem Motto "Frauen sollen ihre High Heels genießen ohne zu leiden". Seine hohen Schuhe sollen dank eines anatomisch geformten Fußbetts das Gewicht optimal verlagern und der Trägerin somit ein angenehmeres Tragegefühl verschaffen. Doch wieso hat eigentlich ausgerechnet Christof sich mit unbequemen High Heels beschäftigt?

"Auf die Idee kam ich immer wieder beim Salsa tanzen und durch meine kleine Schwester", verrät er jetzt im Promiflash-Interview. "Sie musste ihre hohen Schuhe nach dem Feiern oft ausziehen und ging barfuß nachhause." In seinem BWL-Studium habe er dann den Schuhmarkt analysiert und ein Riesenpotenzial festgestellt: "Knapp drei Viertel der Frauen tragen regelmäßig Absatzschuhe, müssen aber für das Mehr an Schönheit starke Schmerzen in Kauf nehmen. Als Sohn eines Orthopäden kann ich das nicht akzeptieren und habe es mir zur Aufgabe gemacht, meiner Schwester und allen anderen Frauen das Leben zu erleichtern", erklärt Christof weiter.

Natürlich waren vor allem die Damen der Löwenriege hin und weg von seiner Idee: Dagmar Wöhrl (65) und Judith Williams (47) wollten die bequemen Treter sofort austesten und liefen wie Catwalk-Models durchs Studio. Auch wenn die Löwinnen Christof für die gemütlichen High Heels loben mussten – ein Deal kam trotzdem nicht zustande. Der Grund: Maison Baum würde bisher über zu wenige Designs verfügen.

