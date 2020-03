Wie kommt der neue DSDS-Juror bei den Fans an? Vor wenigen Stunden überraschte diese Nachricht die Supporter des Castingformats: Florian Silbereisen (38) wird ab kommendem Samstag Dieter Bohlen (66), Oana Nechiti (32) und Pietro Lombardi (27) als Juror in der zweiten Liveshow der diesjährigen Staffel unterstützen. Er ersetzt damit Ex-Jury-Mitglied Xavier Naidoo (48), der nach einem selbst gedrehten Video im Netz, das von vielen rassistisch aufgefasst wurden, aus dem Format geworfen wurde. Doch was halten die DSDS-Supporter von Florians neuem Job – passt er in die Jury?

Die Fans sind sich über den Neuzugang nicht so ganz einig. In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 19.03.2020, 22:20 Uhr, 2.811 Teilnehmer) freuten sich 56,8 Prozent der User über Florian in der DSDS-Jury – der Schlagerstar bringt ihrer Meinung nach frischen Wind in die Runde! "Er ist einfach so sympathisch, tolle Wahl" oder "Ja, da schalte ich doch gleich ein", freuten sich unter anderem zwei der Leser unter dem dazugehörigen Beitrag. Jedoch sind 43,2 Prozent der Leser nicht davon überzeugt, dass der Ex von Helene Fischer (35) für diesen neuen Job passend ist. In den Kommentaren zeigten sich einige kritisch: "Ob das eine gute Idee war, ich bin mir da ja nicht wirklich sicher", äußerte sich zum Beispiel ein User.

Chef-Juror Dieter ist auf jeden Fall Team Flori – und freut sich unheimlich über dessen Unterstützung: "Und ja, der Florian, das ist ja wirklich eine Sensation, kommt jetzt zu DSDS und bleibt auch bis zum Finale", teilte er auf Instagram mit.

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagersänger

+FOTO / ActionPress Dieter Bohlen im November 2019



