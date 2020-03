Auweh, das klingt aber gar nicht gut! Seit einigen Wochen fegen die Promis wieder über das Tanzparkett von Let's Dance – und dafür trainieren sie Tag für Tag sehr hart mit ihren Tanzprofi-Partnern. Doch bei Schauspieler Tijan Njie (28) und Tänzerin Kathrin Menzinger (31) war in dieser Woche wohl der Wurm drin. Im Netz hat sich der Alles was zählt-Star jetzt mit einer beunruhigenden Neuigkeit gemeldet: Tijan kämpft mit gesundheitlichen Problemen!

In seiner Instagram-Story klärte er seine Follower über den aktuellen Trainingsstand auf. "Heute ist eigentlich Generalprobe. Wir haben aber jetzt noch eine kleine Einheit dazwischen geschoben, weil wir in der Woche einen kleinen Zwischenfall hatten, gesundheitlich", erzählte der 28-Jährige offen. Ein Körperteil von ihm habe schlappgemacht. Aber es sei nichts Schlimmes und auch nichts mit Corona, versicherte er seiner Community.

"Deswegen mussten wir ein bisschen was an der Choreo machen, ein bisschen was nachholen", gab er auf der Social-Media-Plattform weiter preis. Aus diesem Grund haben Kathrin und er dieses Mal nicht so viel von ihrem Training im Netz zeigen können. Glaubt ihr, Tijan ist bis morgen wieder fit? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Tijan Njie

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Tijan Njie, "Let's Dance"-Paar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de