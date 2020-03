Die Höhle der Löwen lässt sich von der Corona-Krise nicht einschüchtern. Aktuell haben sich zahlreiche deutsche Fernsehsender dazu entschieden, in ihren Liveshows weitestgehend auf Studiopublikum zu verzichten. So können TV-Highlights trotz der gegenwärtigen Ausnahmesituation wegen der Pandemie weiter aufgezeichnet und ausgestrahlt werden. Auch die beliebte Gründersendung auf Vox wird derzeit weiter gedreht. Um Produktionsteam, Investoren und Gründer trotzdem vor einer möglichen Ansteckung zu schützen, gibt es besondere Schutzmaßnahmen.

Am Mittwoch soll nach Bild-Informationen unter Anwesenheit der Löwen Judith Williams (47), Dagmar Wöhrl (65), Carsten Maschmeyer (60), Ralf Dümmel (53) und Nils Glagau (44) eine Folge für die neue Staffel in den MMC Studios in Köln aufgezeichnet worden sein. Aus Produktionskreisen will das Magazin erfahren haben, wie sich die Löwen-Jury und die Gründer nun schützen. Ein Mitarbeiter soll nur dafür zuständig sein, den ganzen Dreh hindurch alle "gemeinschaftlich genutzten Flächen (z.B. Tische)" oder "sämtliche Türgriffe" zu desinfizieren. Auch bei der Essensausgabe und in der Maske werde besonders auf Hygiene geachtet. Auf eine Umarmung oder einen Händedruck nach einem abgeschlossenen Deal wird verzichtet. Nur die notwendigsten Leute werden im Studio zugelassen.

Im Gespräch mit Bild hat der Sender auch erklärt, warum er in dieser aktuell kritischen Zeit den Dreh nicht einstellt: "Wir sind uns unserer gesundheitlichen Verantwortung sehr bewusst. Wie alle Unternehmen haben wir aber auch eine wirtschaftliche Verantwortung. Und zu der gehört, dass wir die Sendungen, die wir unter Einhaltung der Vorgaben umsetzen können, auch produzieren."

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Judith Williams, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen", 2019

Anzeige

Voß, Cindy/ ActionPress "Die Höhle der Löwen"-Investoren

Anzeige

TV NOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel im "Höhle der Löwen"-Gespräch mit Soummé-Gründerin Sümmayya Bach



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de