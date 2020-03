Lijana konnte sich endlich bei einem Casting durchsetzen. Bei Germany's next Topmodel geht es in der neuesten Folge vor allem um eines: um Jobs! Heidi Klums (46) Mädchen werden von einem Casting zum nächsten geschickt und müssen sich auch auf der Berlin Fashion Week beweisen. Kandidatin Lijana ging dabei besonders verbissen an die Sache ran – mit Erfolg! Lijana konnte sich endlich einen Model-Job sichern!

Dass es unter den GNTM-Girls einen harten Konkurrenzkampf gibt, machte die 23-Jährige schnell deutlich. Sie schien ihren Mitstreiterinnen jedenfalls keinen Erfolg zu gönnen: "Mir geht's scheiße. Es nervt mich einfach. Ich gefalle immer, aber immer gewinnt Nassi. Das ist das dritte Mal jetzt. Sie ist immer ein Fünkchen besser", wetterte Lijana nach einem unerfolgreichen Casting. Dass alle anderen Mädchen besser bei den Designern ankommen, machte ihr sichtlich zu schaffen. Als Konkurrentin Tamara dann auch noch den begehrten got2be-Job bekam, fasste der Lockenschopf einen Entschluss: Sie wollte noch kämpferischer an die Sache ran gehen – eine Strategie, die sich auszahlte. Am Ende konnte sie sich einen Auftritt in der Fashion Show von Kilian Keller sichern.

Dass sie dafür auch zu nicht ganz so fairen Mitteln greifen musste, wie zum Beispiel ohne ihre Konkurrentinnen zum Casting zu fahren, kommt bei den Fans alles andere als gut an. Auch durch ihr ständiges Gemecker kann Lijana die Twitter-User nicht für sich gewinnen. "Vielleicht hört Lijana jetzt mal auf zu heulen", wetterte zum Beispiel eine Zuschauerin.

