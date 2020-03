Traurige Nachrichten von Lana Del Rey (34)! Die Sängerin feierte erst im Januar ein besonderes Red-Carpet-Debüt: Sie zeigte sich das erste Mal auf einer Veranstaltung mit ihrem neuen Freund, dem Polizisten Sean Larkin. Die beiden hatten ihre Beziehung im Oktober 2019 öffentlich gemacht. Kurz darauf folgten die ersten intimen Paarfotos im Netz. Doch die Liebe der beiden hat jetzt ein plötzliches Ende gefunden. Lana und Sean sind getrennt!

Das gab der Beamte im Interview mit der New York Times bekannt. Der 46-Jährige stellte mit dem Trennungsstatement aber auch klar, dass es zwischen den beiden keinesfalls einen Rosenkrieg geben wird: "Im Moment sind wir nur Freunde. Wir reden immer noch miteinander, aber wir haben einfach gerade mit vollen Terminkalendern zu kämpfen." Könnten die beiden ihrer Liebe also in Zukunft vielleicht noch mal eine Chance geben? Darauf ging Sean zwar nicht ein, schwärmte aber von der einmaligen Chemie zwischen ihm und der Musikerin: "Wir haben uns vom ersten Tag an prima verstanden."

Im Interview mit dem Magazin schwelgte Sean auch in Erinnerungen mit Lana: "Als wir einen Trip nach Tulsa gemacht haben, hingen wir gemeinsam mit meinen Freunden von der Strafverfolgung ab. Wir haben auch den Super Bowl zusammen gefeiert, was normale Paare mit Freunden eben so machen."

Anzeige

Getty Images Sean Larkin und Lana Del Rey im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / lanadelrey Lana Del Rey und Sean Larkin im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de