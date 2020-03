Zum ersten Mal spricht Luca Hänni (25) bei Let's Dance über die schwere Zeit, die er gerade durchmacht! Vor Kurzem gab der ehemalige Eurovision Song Contest-Teilnehmer bekannt, sich von seiner Partnerin Michèle getrennt zu haben. Doch bisher wollte er nie näher auf seine aktuelle Gefühlslage eingehen. Weil er heute Abend bei der RTL-Tanzsendung mit dem Contemporary eine sehr gefühlvolle Performance hinlegen musste, gab er im Einspieler erstmals einen Einblick in seine aktuelle Situation!

"Klar, das war eine turbulente Zeit", gab Luca im Vor-Interview vor seinem Auftritt zu und spielte damit wohl auf die Phase nach seiner Trennung an. Und offenbar deswegen thematisierten sie auch das Gefühl nach einem Liebes-Aus in ihrem Tanz: "Wenn man Liebe verliert, ist das prägend, damit können wir viele ansprechen und auch viel aussprechen", erklärte Profi Christina Luft (30). Ihre Performance sollte bildlich machen, wie es einem Paar kurz vor der Trennung geht. "Man ist zusammen und trotzdem zieht es einen auseinander", berichtete Luca.

Offenbar lastete Luca seine persönliche Story noch selbst so sehr auf der Seele, dass er den Tanz mit so vielen Emotionen wie nie auf die Fläche bringen konnte. Motsi Mabuse (38) war sich nach der eindrucksvollen Performance sicher, dass das Publikum Standing Ovations gegeben hätte: "Das war riesengroße Klasse!" Ja, sogar so klasse, dass es zum allerersten Mal in der aktuellen Staffel die Höchstwertung von 30 Punkten gab!

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im Februar 2020

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi im Mai 2018 bei "Let's Dance"

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und seine Tanzpartnerin Christina Luft im Februar 2020



