Luca Hänni (25) spricht endlich über seinen Beziehungsstatus! Am Donnerstagabend hatte der Musiker seine Fans mit einem Social-Media-Posting in Aufruhr versetzt: Zu einem Foto, das den Schweizer gemeinsam mit seiner Freundin Michèle zeigt, verfasste er verdächtige Worte – alles deutete auf eine Trennung hin. Nun äußerte sich der Let's Dance-Schnuckel auch in der Presse zu dem vermeintlichen Liebes-Aus: Ist er wirklich wieder Single?

Gegenüber der Bild gab Luca ein erstes Statement ab: "Ich brauche jetzt Zeit, um mich selbst zu finden. Ich möchte gerade nicht weiter darauf eingehen, weil es sehr privat ist und ich selbst damit erst einmal zurechtkommen muss!" Details und auch den Grund für die Trennung behielt der 25-Jährige bisher für sich – auch seine Ex-Freundin äußerte sich nicht zu dem schmerzhaften Ende der Romanze.

Viele Fans hatten jedoch bereits gestern erste Vermutungen, was zu dem überraschenden Beziehungsende geführt hat: Lucas Tanzpartnerin Christina Luft (30)! Der Promi und die Profi-Sportlerin stehen aktuell für "Let's Dance" auf dem Parkett – und verstanden sich bisher einfach blendend!

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni mit Freundin Michelle

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im Februar 2020

Thomas Burg / ActionPress Christina Luft und Luca Hänni in der zweiten Liveshow von "Let's Dance" 2020



