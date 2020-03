Dominic Harrison (28) und seine Frau Sarah (28) mussten in den vergangenen Tagen jede Menge negative Kritik einstecken. Der Grund: Die Influencer urlaubten bis zuletzt mit ihrer Tochter Mia Rose (2) in Dubai – und wollten den Trip verlängern, da in der arabischen Stadt aktuell noch keine gesellschaftlichen Einschränkungen herrschen. Viele Fans empfanden diese Einstellung im Angesicht der aktuellen Corona-Krise als unverantwortlich. Auch Oliver Pocher (42) hat sich dazu geäußert – und sich in einem Instagram-Video über die Harrisons ziemlich aufgeregt. Die Art und Weise, wie der Comedian seinen Unmut öffentlich gezeigt hat, findet Domi allerdings unangebracht!

Mittlerweile ist die kleine Familie wieder in Deutschland in ihrem zu Hause angekommen. Die beiden haben sich die kritischen Stimmen zu Herzen genommen und sich bei ihrer Community für ihr Verhalten entschuldigt. Dennoch kritisiert der Sport-Enthusiast die Art, wie beispielsweise Oli ihn öffentlich denunziert hat: "Seine Meinung zu äußern und auf Fehler hinzuweisen ist eine Sache, doch Hass zu verbreiten und Beleidigungen auszusprechen eine völlig andere!" Der The Biggest Loser-Coach wünscht sich gerade in dieser Zeit Zusammenhalt anstatt Hetze.

"Es wurden Aussagen getroffen, die ich sofort unterschreiben würde und über die ich sehr dankbar bin. [...] Was jedoch sehr traurig ist, sind die 'Internen Rambos', die ernsthaft der Meinung sind, mit respektlosen Aussagen etwas Positives zu bewirken", fasste der Webstar zusammen. Er ruft zudem dazu auf, sich in dieser Krisenzeit mit konstruktiver Kritik und einer guten Informationspolitik zu begegnen.

Andreas Rentz / Getty Images Oliver Pocher bei der Preview von "Zwischen zwei Leben"

Tamara Bieber/Action Press Dominic und Sarah Harrison

dominic.harrison.official Dominic Harrison strahlt



