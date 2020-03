Wie soll der Sendeplatz des gecancelten RTL-Megaprojekts "Die Passion" gefüllt werden? Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass das geplante TV-Musical aufgrund der problematischen Gesundheitslage durch das Coronavirus nicht wie geplant stattfinden kann. Am 8. April sollte in der Essener Innenstadt die biblische Passionsgeschichte mit prominenter Besetzung nachgespielt und im Fernsehen übertragen werden. Dabei wären Thomas Gottschalk (69) als Erzähler und Alexander Klaws (36) in der Rolle des Jesus zu sehen gewesen. Jetzt wurde bekannt, was stattdessen im Fernsehen laufen soll.

Wie Quotenmeter berichtet, soll zur Primetime an dem Mittwoch vor Ostern nun eine weitere Folge von "Mario Barth deckt auf" gezeigt werden. In diesem Format enthüllt der Comedian die absurdesten Fälle der Steuerverschwendung. Anschließend sei die Ausstrahlung der Magazinsendung stern TV zu ihrer üblichen Sendezeit um 22:15 Uhr geplant. Am Programm des darauffolgenden Mittwochs wird sich erst einmal nichts ändern und die neuen Folgen von "Mario Barth räumt auf" sollen planmäßig starten können.

"Mario Barth deckt auf" musste erst am vergangenen Mittwoch selbst seinem ursprünglichen Sendeplatz weichen. Stattdessen fand ein

Themenabend mit mehreren Spezialsendungen rund um das Thema Coronavirus statt. Bisher war nur ein Nachholtermin für eine der entfallenen Shows festgelegt. Der 8. April dürfte somit nun der Zweite sein.

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im Oktober 2019 in Köln

Anzeige

Getty Images Mario Barth im April 2017 in Rust

Anzeige

Getty Images Mario Barth im November 2016 in Köln



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de