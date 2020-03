Britische Medien boten Simon Rex (45) Geld, um Herzogin Meghan (38) in Verruf zu bringen. Vor ein paar Jahren arbeiteten die beiden an einer gemeinsamen Serie. Während des Jobs haben sie sich damals einmal zum Essen getroffen. Nun packte die Ex-Bekanntschaft von Meghan aus, dass ihm danach Geld von der Presse angeboten wurde. 65.000 Euro sollte er bekommen, wenn er Lügen über die Beziehung zu Meghan erzählt.

Mehrere britische Boulevardzeitungen sollen auf Simon zugekommen sein, nachdem heraus kam, dass sich der "Scary Movie"-Darsteller einmal mit der 38-Jährigen getroffen habe. In dem Hollywood Raw-Podcast spricht er jetzt über das Angebot: "Gewisse Magazine sprachen mich an und boten mir viel Geld, um die Lüge zu verbreiten, dass wir rumgemacht hätten." Das Geld in Höhe von umgerechnet knapp 65.000 Euro habe er aber nicht angenommen. Für ihn hätte es sich falsch angefühlt zu lügen, nur um der königlichen Familie zu schaden.

Wie der Schauspieler erzählt, sei zwischen den beiden auch gar nichts gewesen: "Wir haben uns noch nicht einmal geküsst. Wir haben uns einmal getroffen, aber es war kein richtiges Date." Zu dem Zeitpunkt trafen sich die beiden am Set der TV-Show "Cuts" und verabredeten sich in einer Pause zum Mittagessen. Britische Boulevardzeitungen hingegen wollten lieber schmutzige Details über die Herzogin verbreiten, wie Simon verriet.

Getty Images Simon Rex im Juli 2014 in Kalifornien

MEGA Herzogin Meghan im Februar 2020

Christopher Polk/Getty Images for Comedy Central Simon Rex auf der Pre-Emmys-Party von Comedy Central in Hollywood

