Jetzt spricht Anne Wünsche (28)! Vor wenigen Stunden veröffentlichte Oliver Pocher (42) ein Video, in dem er über die einstige Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin und ihren Social-Media-Content herzieht. Die Beauty verbrachte diese Woche einen Wellnesstag in einem Berliner Hotel und veröffentliche wie immer allerlei Werbung – für Oli zu Zeiten von Corona ein absolutes Unding. Er ließ seinem Frust in dem Clip freien Lauf. Gegenüber Promiflash verriet die Zweifach-Mama nun, was sie über die Ansage von Oliver denkt.

"Ich dachte, ich falle gerade vom Glauben ab. Ich habe gerade mein Handy geöffnet und habe gesehen, dass der liebe Oliver Pocher über mich gepostet hat. Und ich glaube, er hat ein Thema angesprochen, dass viel gerade extrem nervt", beginnt Anne ihr Statement, das Promiflash vorliegt. Sie könne einerseits verstehen, warum man sich darüber aufregen kann, andererseits seien einige ihrer Kooperationspartner Firmen, die von Influencer-Werbung leben und die ihren Laden dichtmachen müssten, würde es keine Social-Media-Werbung geben. "Schone ein bisschen dein Herz. So, wie du dich aufgeregt hast, ich glaube, das ist nicht so gut. Bleib gesund", rät sie dem Blondschopf weiter.

Anne ist bei Weitem nicht die einzige Influencerin, die von Oli ihr Fett wegbekommen hat. So mussten auch Sarah Nowak (28), Senna (40) und Jennifer Frankhauser (27) seine Häme über sich ergehen lassen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Getty Images Comedian Oliver Pocher in der achten "Let's Dance"-Folge 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin



