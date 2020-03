Katy Perry (35) erwartet mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (43) ihr erstes Kind und kann momentan vor allem von einem Snack nicht die Finger lassen! In ihrem neuen Musikvideo zu "Never Worn White" hatte die Sängerin die frohe Botschaft kürzlich verkündet. In dem Clip strich sich Katy über einen schon gut sichtbaren Babybauch. Doch die Kugelzeit verläuft alles andere als normal – wegen des Coronavirus verordneten sich die Chartstürmerin und der Schauspieler selbst Quarantäne: In der Isolation genießt Katy nun einen typischen Schwangerschafts-Imbiss!

Auf ihrem neuesten Instagram-Pic ist die "Roar"-Interpretin dabei zu sehen, wie sie saure Gurken mampft. Dabei sieht Katy etwas zerzaust aus und schreibt: "Welchen Tag haben wir heute überhaupt?" Die Quarantäne scheint mittlerweile nicht mehr ganz spurlos an der 35-Jährigen vorbei zu gehen – gedankenverloren schaut Katy Richtung Fenster. Der Songtitel von The Smiths, "How Soon Is Now?", (zu deutsch: Wie bald ist jetzt?), der auf ihrem Pulli steht, lässt vermuten, dass sie das Ende der Isolation kaum noch erwarten kann.

Aktuell scheint der Bühnenstar jetzt Lust auf bestimmte Speisen zu verspüren. Zuvor hatte Katy ihre Schwangerschaft auch wegen ihres Essverhaltens noch gut verheimlichen können. Denn an ihren kulinarischen Gelüsten habe sich bis dato nichts verändert, meinte sie vor Kurzem. Sie sei einfach immer hungrig auf alles gewesen. "Alle dachten, ich bin einfach nur kurvig und hungrig", offenbare Katy Anfang März im Podcast SiriusXM.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Katy Perry im März 2020

Getty Images Katy Perry im März 2020



