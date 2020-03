Sie spricht offen über ihre Schwangerschaft! Katy Perry (35) überraschte ihre Fans am Donnerstag mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie und ihre Verlobter Orlando Bloom (43) erwarten ein Jahr nach ihrer Verlobung ein Kind. Doch wie hat sich das Leben der werdenden Mama in den ersten Schwanger-Wochen verändert? In einem Interview plauderte Katy jetzt offen über ihre mehr oder weniger vorhandenen Essens-Gelüste!

Im Gespräch mit SiriusXM offenbarte die 35-Jährige, dass sich an ihrem Essverhalten nicht viel verändert hat – aus einem ganz bestimmten Grund: "Weil ich einfach immer hungrig bin." Deshalb konnte sie ihre Schwangerschaft auch so lange geheim halten. "Ich mache auch kein Bauchtraining, also dachten alle, ich bin einfach nur kurvig und hungrig", gestand die Musikerin in dem Interview belustigt.

Auch nach der Geburt will die Bald-Mama nicht viel verändern und so schnell wie möglich wieder ihrer Arbeit nachgehen. "Ich schließe mich der Truppe der berufstätigen Mütter an und diese ist eine sehr starke Macht", erzählte Katy. Die "Dark Horse"-Interpretin liebe einfach, was sie tut: "Es fühlt sich nie wie Arbeit an und es macht mir so viel Freude, also möchte ich einfach diesen Zustand der Freude fortsetzen."

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry

Musikvideo: "Katy Perry" mit "Never Worn White" Katy Perry in dem Musikvideo zu "Never Worn White"

Getty Images Katy Perry, Dezember 2019



