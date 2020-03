Zuckersüße Neuigkeiten von Katy Perry (35)! Vor gut vier Jahren hatte die schöne Sängerin in Schauspieler Orlando Bloom (43) ihre große Liebe gefunden. Nach einigen Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung hatten sich die Turteltauben am Valentinstag 2019 dann tatsächlich verlobt. Noch vor der großen Hochzeit dürfen die beiden nun aber ein anderes Abenteuer erleben: Katy erwartet ihr erstes Kind!

Das bestätigte sie nun mit ihrem allerneusten Musikvideo zu ihrem Song "Never Worn White", das sie auf ihrem Instagram-Profil teilte: In einer weißen Robe singt die Blondine voller Inbrunst – und präsentiert nur Sekunden später ihren bereits deutlich erkennbaren Babybauch! Für ihre Fans und Freunde eine tolle Überraschung: "Ich gratuliere dir!", freute sich Produzent Scooter Braun (38) in den Kommentaren, während Musikerin Laci Kaye Booth schrieb: "Ich habe Gänsehaut. Du wirst die beste Mama werden!"

Auch in einem Insta-Livestream bestätigte Katy die Schwangerschaft dann vor wenigen Minuten glücklich: "Ich werde eine Mutter sein!", freute sie sich in dem Clip und streichelte ihren Babybauch. Für ihren Schatz Orlando ist es bereits der zweite Nachwuchs: Gemeinsam mit Miranda Kerr (36) hat der Brite schon Sohnemann Flynn (9).

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Katy Perry, Musikerin

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom bei der zweiten Hochzeit von Karlie Kloss, Juni 2019



