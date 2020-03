Ist nun auch The Masked Singer in Deutschland in Gefahr? Seit dem 10. März läuft die zweite Staffel der Rate-Show auf ProSieben. Wegen der Corona-Gefahr wurde in der vergangenen Folge auf ein Publikum im Studio verzichtet, die Show wird aber zunächst weiter ausgestrahlt. In Österreich hat man bereits härtere Konsequenzen gezogen: Dort wurde die Produktion der Sendung aufgrund der aktuellen Lage nach nur einer Folge ausgesetzt!

Das verkündete der Sender Puls 4 in einer Pressemitteilung: "Wir haben mit 'The Masked Singer Austria' vergangenen Samstag unser Publikum mitgerissen und für Unterhaltung in herausfordernden Zeiten gesorgt. Diesen Samstag pausieren wir mit der Durchführung der zweiten Live-Show. Wir können aktuell keine sichere Produktion gewährleisten", hieß es in dem Schreiben. Die Sicherheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aller Protagonisten und Beteiligten habe oberste Priorität.

Es besteht jedoch die Hoffnung, dass die Produktion wieder aufgenommen wird! "Wir wollen, neben aktueller Information, auf allen unseren Kanälen unsere ZuseherInnen auch weiterhin mit Unterhaltungsangeboten versorgen", erläutern die Verantwortlichen weiter. Deshalb werde man die Situation laufend neu bewerten. In den nächsten Tagen wolle man entscheiden, wann die Produktion wieder aufgenommen werden könnte.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Der "The Masked Singer"-Hase

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Matthias Opdenhövel mit der Fledermaus und der Göttin bei "The Masked Singer"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020



