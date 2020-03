Das hätte auch schnell nach hinten losgehen können! Ende März startet die neue TV-Show Promis unter Palmen. Neben Tobias Wegener (26) nimmt auch seine Ex-Freundin Janine Pink (32) an dem paradiesischen Abenteuer teil. Doch bis zum ersten Aufeinandertreffen am Set ahnten beide nicht, dass sie ihrem Ex-Partner über den Weg laufen würden. Hätte die Produktion die einstigen Turteltauben eventuell vorwarnen müssen? Promiflash hat bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss!

Matthias Mangiapane (36) gehört ebenfalls zu den prominenten Abenteurern und hat mit Promiflash über das eher unfreiwillige Wiedersehen gesprochen. "Ich kann nicht sagen, dass ich es gut oder schlecht finde. Aber jeder, der sich auf ein Format wie das Dschungelcamp oder Promi-BB einlässt, weiß genau, dass man vorher nicht weiß, welche Kandidaten einen erwarten", lautet sein Standpunkt. Auch wenn er es den anderen Teilnehmern gegenüber fair findet, dass Janine und Tobi im Vorfeld nicht eingeweiht wurden, stellt er sich die Situation vor allem für die Promi Big Brother-Siegerin nicht leicht vor: "Mit dem Ex, von dem man sich hintergangen fühlt, in einem Team zu spielen und den Sieg zu holen und wo es dann drauf ankommt, dass alle wirklich Hand in Hand arbeiten… Da war es, glaube ich, für beide nicht einfach."

Vor wenigen Tagen sprach bereits Tobi mit Promiflash über das ungeplante Wiedersehen mit seiner Ex-Freundin. "Als ich sie dann gesehen habe, das war für mich einfach so ein Schockmoment, also ich hatte wirklich Schweißausbrüche, mir war schlecht und ich glaube, ich wurde auch total blass, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte", erinnerte er sich zurück.

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de