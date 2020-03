Neele Bronst (23) schlägt in Sachen Social-Media-Fotos nun einen neuen Weg ein! Während ihrer Beziehung mit dem Influencer FitnessOskar standen Pärchenbilder bei dem Model an der Tagesordnung. Nach ihrer Trennung verabschiedete sie sich allerdings davon und hielt ihren nächsten Freund komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Nun ist die Web-Beauty erneut in festen Händen und teilt das Glück mit ihrem aktuellen Partner Max plötzlich doch im Netz! Promiflash weiß, was hinter Neeles Entscheidung steckt!

"Mich hat dieses ganze öffentliche Zur-Schau-Stellen damals unglaublich doll genervt, weil alles immer so perfekt aussah, aber alles immer so gestellt war. Man war irgendwie das perfekte Traumpaar, dabei lief es hinter den Kulissen gar nicht so", blickt Neele im Interview auf ihre gemeinsame Zeit mit Oskar zurück. Ihr wären derartige Couple-Pics irgendwann einfach zu inszeniert gewesen. Vor einigen Tagen präsentierte das Mannequin seinen Instagram-Followern ganz unerwartet seinen neuen Auserwählten – aber woher kommt dieser Sinneswandel?

"Als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin und wir viel miteinander unterwegs waren, dachte ich, dass wir die Zeit, die wir miteinander verbringen, zwar öffentlich stellen, aber so, wie es auch wirklich ist", erklärt die Germany's next Topmodel-Bekanntheit. Während sie nun lediglich das beste Selfie auswählen würden, sei eine solch banale Entscheidung in ihrer vergangenen Partnerschaft regelrecht ausgeartet: "Wir bauen uns kein Picknick auf und alles sieht perfekt aus, aber vorher hat man sich eine Stunde lang darüber gestritten, wie das Picknick aussehen soll", vergleicht sie ihre jetzige Situation mit dem Paarfoto-Stress vor einigen Jahren.

Anzeige

Instagram / neelejay FitnessOskar und Neele Bronst in Malaysia

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst und ihr Freund Max

Anzeige

Instagram / neelejay Max und Neele Bronst



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de