Hat Lady Gaga (33) nun endlich ihren Mister Right gefunden? Es ist längst kein Geheimnis mehr: Die Sängerin ist bis über beide Ohren verliebt! Der neue Mann an ihrer Seite heißt Michael Polansky und war bereits Co-Motiv auf so einigen Turtel-Schnappschüssen. Auch wenn die beiden erst einige Wochen lang ein Paar sind, könnte jetzt alles ganz schnell gehen. Denn offenbar ist die Beziehung zwischen dem Investoren und dem Welt-Star bereits deutlich ernster als bisher angenommen.

Dies verriet nun eine Quelle aus dem Umfeld der 33-Jährigen gegenüber Entertainment Tonight: "Gaga ist es wirklich ernst mit ihrem Freund und die Chemie zwischen den beiden kann man nicht abstreiten." Eigentlich habe die "Shallow"-Interpretin es vorerst langsam angehen lassen wollen – allerdings sei die Verbindung zu Michael dann so stark gewesen, dass sie die Beziehung doch früher offiziell machte als ursprünglich geplant. "Sie hatte nicht erwartet, sich nach ihrer letzten Beziehung so schnell darauf einlassen zu können, aber sie begann ihren Freunden zu erzählen, dass sie sich total in ihn verliebt hat." Und die seien mächtig begeistert von Lady Gagas neuem Partner: "Ihre Freunde haben sie seit Jahren nicht mehr so glücklich gesehen. Es dauerte nicht lange, bis ihre Freunde ihn auch vergötterten", berichtete der Insider weiter.

Die aktuelle Situation hinsichtlich der Coronavirus-Krise habe das Paar sogar noch näher zueinander gebracht. Sie hätten beschlossen, sich gemeinsam in freiwillige Quarantäne zu begeben: "Sie beide denken, dass die soziale Distanzierung und Quarantäne die richtige Entscheidung war und es gibt ihnen mehr Zeit, die sie zusammen verbringen können und in der sie sich aufeinander konzentrieren können – ganz ohne Arbeit und andere Ablenkung", plauderte der Informant aus.

Anzeige

MEGA Lady Gaga im Januar 2019 in Santa Monica

Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Anzeige

Getty Images Musikerin Lady Gaga



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de