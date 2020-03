Hat sich Gina Beckmann mit dieser Aktion das Vertrauen ihres Mitbewohners Cedric Beidinger verspielt? Seit einigen Wochen leben die Big Brother-Bewohner völlig abgeschottet von der Außenwelt in einem TV-Container. Dabei darf trotz ungewohnter Umstände das äußere Erscheinungsbild offenbar nicht leiden – zumindest bei Cedric. Der 26-Jährige will seine Haarpracht an den Seiten stutzen. TV-Insassin Gina sollte ihm dabei helfen. Doch die Blondine scheint ihrer neuen Aufgabe als Friseurin nicht ganz gerecht zu werden!

Mit einem Barttrimmer bewaffnet wagte sich Gina in der aktuellen Folge an Cedrics geliebtes Haar. Doch schon nach kurzer Zeit bemerkte die Kellnerin, dass das Werkzeug für den gewünschten Haarschnitt anscheinend nicht richtig eingestellt war: "Ups, das ist auf jeden Fall jetzt sehr kurz. Ich wünschte, ich hätte es bleiben lassen", gestand die 19-Jährige verlegen. Der gewünschte Übergang zwischen kurz und lang fiel jedenfalls etwas zu auffällig aus. Im Badezimmer begutachtete der Mainzer mit kritischem Blick das Werk und hatte nur einen Kommentar: "Scheiße!" Damit verunsicherte er die Würzburgerin allerdings noch mehr: "Er wird mich dafür so hassen!"

Michelle hatte im Glashaus hingegen bessere Karten. Denn auch Serkan Yavuz (26) hat seine Fähigkeiten als Hairstylist entdeckt und rasierte der Altenpflegerin den Schädel wieder auf den gewünschten Millimeterschnitt. Im Gegensatz zu Cedric schien die Beauty mit der Leistung allerdings vollkommen zufrieden zu sein.

Sat.1 Gina und Cedric bei "Big Brother"

Sat.1 Cedric und Gina bei "Big Brother"

SAT.1 "Big Brother"-Kandidatin Michelle im Glashaus-Sprechzimmer



