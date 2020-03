Denny Heidrich und Cedric Beidinger geraten im Big Brother-Haus aneinander! Dass Fitness-Fan Cedric auf seine durchtrainierte Figur und eine ausgewogene Ernährung besonders Wert legt, blieb auch den Zuschauern nicht verborgen. Dafür zählt der 26-Jährige sogar regelmäßig die Kalorien seiner Mahlzeiten. Mit seinem sportlichen Lebensstil geht der Mainzer seinen Mitbewohnern im TV-Container inzwischen allerdings auf die Nerven. Jetzt machte Konkurrent Denny seinem Ärger Luft!

Nachdem Cedric in der aktuellen Folge jammerte, dass er momentan gar nicht genügend Nährstoffe bekomme, um seinen Sixpack-Body auf Vordermann zu halten, schien seinem BB-Kollegen Denny allmählich der Kragen zu platzen: "Was mich einfach ein bisschen stört, sind diese 150 Extrawünsche. Er sagt, ich will meine Kohlenhydrate bestellen, wir sind doch nicht im Kindergarten", beklagte sich der 32-Jährige bei Leidensgenosse Menowin Fröhlich (32) über Cedrics Verhalten.

Als Küchenchef will es Denny jedem Bewohner Recht machen. Dazu ist der Kühlschrank auch voll genug. Dennoch soll keiner mit seinen Ansprüchen übertreiben: "Halt einfach deine Schnauze und iss, was da ist", stellte Denny in Cedrics Abwesenheit klar.

Anzeige

Sat.1 Denny und Menowin bei "Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Menowin und Denny bei "Big Brother"

Anzeige

SAT.1 Denny Heidrich bei "Big Brother" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de