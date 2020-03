Pascal Kappés (29) wagt einen ganz neuen Look! Seit Jahren kennt man den Influencer mit seinem typischen Kurzhaarschnitt: Oben lässt es der TV-Darsteller gerne mal länger, an den Seiten trägt er seine Frisur kurz. Doch offenbar hatte der einstige Berlin - Tag & Nacht-Star genug von dem immer gleichen Style: Im Netz präsentierte sich Pascal nun von einer ganz anderen Seite – er hat sich den Kopf rasiert!

In seiner Instagram-Story kündigte Pascal am Samstagnachmittag an, über den radikalen Haarschnitt nachzudenken. Da er aufgrund der aktuellen Lage sowieso nicht zum Friseur könne, habe er sich überlegt, dass seine Freundin Lea Marie Karrenbrock bei ihm den Rasierer ansetzt. "Seine Haare wachsen eh wie Gras und ich finde das irgendwie geil. Ich glaube, mir könnte das gefallen", erklärte die daraufhin ihren Fans. Gesagt, getan! Vom Ergebnis ist der 29-Jährige selbst ziemlich überrascht: "Ihr seht, Haare sind ab. Aber es geht, ich finde es gar nicht so schlimm, es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber okay."

Warum die Rasur etwas so Besonderes für Pascal ist? "Ich hatte mein ganzes Leben immer lange und normal lange Haare. Nach 19 Jahren musste ich mal was daran ändern", erklärte er wenig später in einem Post. Bei seinen Netz-Buddys kommt die haarige Verwandlung jedenfalls gut an. Während Promis wie Domenico De Cicco (37), Vivien Michalla (27) oder Rafi Rachek (30) ihm ein Like daließen, kommentierte Michael Bauer (29) sogar: "Joa, leck! Nice Frisur, Bruder!"

Instagram / pascal.kappes Lea Marie Karrenbrock und Pascal Kappés

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés' neuer Look

ActionPress Pascal Kappés bei der Eröffnung von "House of Berlin Colours" im Madame Tussauds Berlin



