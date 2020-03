Hat das Coronavirus laut Kourtney Kardashian (40) etwas mit einer höheren Gewalt zu tun? Seit einigen Wochen breitet sich das neuartige Virus, das bei Infizierten eine Atemwegserkrankung auslösen kann, weltweit aus. Es sorgt für abgesagte Veranstaltungen, Ausgangssperren und beunruhigte Bürger. Währenddessen postete Kourtney nun eine Textpassage aus der Bibel, die vermuten lässt: Die Influencerin geht davon aus, dass Gott hinter der Pandemie steckt!

Kourtney teilte in ihrer Instagram-Story einen markierten Absatz der Heiligen Schrift: "Wann immer ich den Regen zurückhalte oder Heuschrecken schicke, um die Ernte zu vernichten, oder eine Epidemie über mein Volk sende. Wenn sie zu mir beten und Buße tun und sich von dem Bösen, das sie getan haben, abwenden, dann werde ich sie im Himmel anhören, ihre Sünden vergeben und ihr Land wieder wohlhabend machen", steht dort geschrieben. Zu der Stelle schrieb das Reality-TV-Sternchen die Worte: "Hört zu, Kinder". Ob sie aber wirklich eine Verbindung zu der Corona-Krise zieht, ließ sie unbeantwortet.

Tatsache ist, dass das Netz derzeit überschwemmt wird mit Reaktionen bezüglich der aktuellen Situation. Immer mehr Stars melden sich zu Wort und appellieren an ihre Follower. So hatte auch Hilary Duff (32) eindringlich ermahnt: "An all die jungen A****löcher, die immer noch rausgehen, um zu feiern: Geht nach Hause!"

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, März 2020

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian 2019 in San Francisco

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Hilary Duff



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de