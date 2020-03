Wie haben sich Rafi Rachek (30) und sein Freund Sam Dylan (29) eigentlich kennengelernt? Nachdem sich der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer Rafi bei Bachelor in Paradise völlig überraschend als schwul geoutet hatte, fand er in dem Prince Charming-Star kurz darauf seine große Liebe. Nachdem die beiden bei einer geheimen Knutscherei erwischt wurden, machten sie ihre Beziehung schließlich öffentlich bekannt. Im Gespräch mit Promiflash plaudern die Turteltauben nun über ihre erste Begegnung.

"Unser erstes Date war mit Jade, wir waren auf der Kirmes gewesen. Wir hatten wie immer viel Spaß und auch ein bisschen getrunken", verraten Rafi und sein Liebster gegenüber Promiflash. Da die Reality-Bekanntheit Jade Übach nicht mit aufs Riesenrad gewollt hatte, hätten die beiden Jungs in dem Karussell schließlich etwas mehr Zeit für Zweisamkeit gehabt. "Als das Riesenrad oben stehen geblieben ist, hatten wir sozusagen unseren ersten Kuss. Das ging eher von Rafi aus, weil ich mich zu der Zeit noch gar nicht so getraut habe, weil ‘Oh Gott, der krasse Rafi’", lüftet Sam das Kuss-Geheimnis. Jade hätten sie davon zunächst aber nichts verraten.

Doch wie kam es dazu, dass die Ex-Bachelor-Kandidatin bei dem ersten Treffen der beiden mit dabei war? Als Social-Media-Experte arbeitete Sam damals sowohl für seinen aktuellen Freund als auch für die Beauty. "Ich kenne Rafi schon länger. Ich war für sein Instagram zuständig, da ich auch im Social-Media-Marketing arbeite. Das bedeutet, ich mache Fotos und alles, was so zu Instagram dazugehört", verriet Sam schon vor einiger Zeit in einem Interview mit Promiflash.

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Instagram / jadebritani Jade Übach, Reality-Bekanntheit



