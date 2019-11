Sam Dylan (28) plaudert über das erste Treffen mit Bachelor in Paradise-Star Rafi Rachek (29)! Erst in der vergangenen Woche waren Bilder des Prince Charming-Kandidaten aufgetaucht, die ihn bei einer wilden Knutscherei mit Rafi zeigen. Kurz darauf verließ Sam das Flirtformat freiwillig. Etwa, weil er sein Herz längst verschenkt hat? Während die Fans weiter rätseln, ob der Ausstieg und die heiße Liaison mit dem Fitness-Fan zusammenhängen, hat Promiflash bei Sam direkt nachgehakt, wo er Rafi eigentlich zum ersten Mal getroffen hat: Die beiden kennen sich nicht erst seit gestern.

"Ich kenne Rafi schon länger. Ich war für sein Instagram zuständig, da ich auch im Social-Media-Marketing arbeite. Das bedeutet, ich mache Fotos und alles, was so zu Instagram dazugehört", verrät der Kölner gegenüber Promiflash. Dabei plaudert er aus, dass er unter anderem auch für die Social-Media-Arbeit von Jade Übach, Evanthia Benetatou (27) und Love Island-Star Aleksandar Petrovic (28) zuständig sei. Ob es schon damals, bei dem Job, zwischen ihm und Rafi gefunkt hatte, behält er dabei aber für sich.

Doch ist aus der Arbeitsbeziehung letztlich mehr geworden? "Ich sage es so, ein Kuss muss nichts bedeuten. Ich meine, Prince Nicolas knutscht auch mit jedem und ist dann nicht mit dieser Person zusammen. Es war Alkohol im Spiel, 3:00 Uhr nachts am Seitenausgang eines Clubs", erklärte Sam ebenfalls im Promiflash-Interview. Ob die Ex-Kuppelformat-Teilnehmer eine gemeinsame Zukunft haben, wird sich also erst noch zeigen.

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

Anzeige

TVNOW Sam Dylan, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de