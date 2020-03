Florian Silbereisen (38) überrascht mit privaten Details bei seinem Deutschland sucht den Superstar-Debüt! Heute Abend sitzt der Schlagersänger zum ersten Mal neben Dieter Bohlen (66) und Co. in der Castingshow-Jury. Er ersetzt Xavier Naidoo (48) bis zum Ende der Staffel, da dieser wegen vermeintlich rassistischer Äußerungen im Netz der Posten entzogen wurde. Nachdem schon der Poptitan vor wenigen Minuten das Thema Helene Fischer (35) angeschnitten hatte, war nun Florian selbst an der Reihe: Während seiner Bewertung von Kandidatin Lydia Kelovitz rutschte ihm raus, dass er noch Kisten bei seiner Ex stehen hat!

Nachdem Lydia den Song "I Love Rock 'n Roll" in einem knappen Glitzerfummel und inmitten eines Kampfringes performt hatte, erinnerte sich der Moderator an seine eigene funkelnde Vergangenheit: Zu Beginn seiner Karriere habe er auch gerne bunte Glitzeranzüge getragen, um aufzufallen. Kurz darauf enthüllte er ganz nebenbei ein bisher unbekanntes Detail über sich und seine Ex-Partnerin: "Wenn du eine Runde weiterkommst, schaue ich mir das nächstes Mal in einem Glitzeranzug an. Ich weiß nicht, ob ich einen finde, meine Kisten stehen teilweise noch bei Helene rum, da kam ich noch nicht dazu", platzte es aus ihm heraus.

Für die Zuschauer verständlicherweise ziemlich irritierend – schließlich sind Florian und Helene schon seit geraumer Zeit kein Paar mehr. Im Dezember 2018 hatten die beiden ihr Liebes-Aus offiziell bestätigt. "Moment, Florian Silbereisens Kisten stehen noch bei Helene Fischer rum? Seit wann sind die beiden noch mal getrennt?", war nur einer der verwunderten Kommentare auf Twitter. Dennoch stellten die beiden schon öfter klar: Sie sind trotz Trennung gute Freunde geblieben!

Florian Silbereisen, Moderator

Florian Silbereisen und Dieter Bohlen

Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Schlagerbooom", 2019

