Kommt da etwa bald der Klapperstorch geflogen? Seit zwei Jahren sind Sissi Hofbauer, die jüngere Schwester von der früheren Bachelorette-Traumfrau Anna Hofbauer (31) und Männermodel Benjamin Melzer ein Paar. Das Besondere an ihrer Beziehung: Ben wurde als Frau geboren und entschied sich vor zehn Jahren für geschlechtsangleichende Operationen. Für Sissi war das nie ein Problem. Kein Wunder, dass sich Benjamin gemeinsame Kinder mit seiner Partnerin wünscht!

"Ich glaube, das ist bei jedem Pärchen so, das sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann", erzählte Ben im Promiflash-Interview. Das sei ja überhaupt der Grund, warum man in einer Beziehung sei, so der Autor weiter. Man wolle mit der Person zusammen sein und deswegen würde das zwangsläufig zum Thema werden. "Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Natürlich denke ich über Heirat und Kinder nach. Dass wir Nachwuchs wollen, steht völlig außer Frage."

Allerdings kann der Transgender-Hottie nicht auf natürlichem Weg Vater werden: "Ich habe eigentlich schon ganz früh mit ihr darüber gesprochen und gesagt: 'Pass auf, biologisch ist es so nicht möglich, wir müssen darüber reden.'" Sissis Antwort sei dann aber gewesen, dass es ebenso zig biologische Männer geben würde, die zeugungsunfähig seien. Und vielleicht könne sie ja auch selbst keine Kinder bekommen. "Und wenn es dann so weit ist, beschäftigen wir uns damit", fügte er abschließend hinzu.

Thomas Burg / ActionPress Benjamin Melzer in der RTL-Show "Ninja Warrior Germany"

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer

Katrin hauter / ActionPress Benjamin Melzer bei der Unique Modenschau auf der Platform Fashion in Düsseldorf



