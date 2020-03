Vor elf Wochen ging es für 18 Schwergewichte in das Abspeck-Camp von The Biggest Loser 2020. Unter der Aufsicht der Trainer Ramin Abtin (47) und Petra Arvela sagten sie ihre Kilos den Kampf an. Der Schweiß und die Tränen flossen en masse. Seit Sonntag stehen nun die sechs Halbfinalisten fest. Aber wie geht es den Kandidaten so kurz vor der Zielgeraden? Promiflash hat bei ihnen nachgehakt.

In einem sind sich Abdi, Anthony, Daniel, Petra, Sascha und Tülay einig: Sie sind verdammt stolz, dass sie es so weit geschafft haben. Anthony hat mittlerweile über 50 Kilogramm verloren – beim Blick in den Spiegel kann er sein Glück nicht fassen. "Ich habe mich immer noch nicht so richtig an mein neues Ich gewöhnt", erklärte der Unternehmensberater gegenüber Promiflash. Tülay betonte, dass der Einzug ins Halbfinale für sie eine tolle Belohnung für die harte Arbeit in den vergangenen Wochen sei. Da kann Daniel ihr nur zustimmen, aber er hat schon das nächste Ziel vor Augen: "Jetzt will man auch ins Finale. Deswegen heißt es nochmal die letzten Kräfte mobilisieren."

Auch Abdi fiebert der nächsten Herausforderung entgegen – genau wie Sascha. Er arbeitet weiter auf sein Traumgewicht hin. "Ich fühle mich großartig und freue mich auf die Zeit zu Hause, um das Gelernte in meinen Alltag zu integrieren", verriet er. Petra startete den Kilo-Kampf als Kandidatin des Secret-Teams von Sarah (28) und Dominic Harrison (28) und ist total happy mit ihrer Leistung: "Das Halbfinale war ein Ziel für mich. Dass ich es wirklich schaffe, hätte ich nie gedacht."

"The Biggest Loser"- immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1

Sat.1 / Arya Shirazi Sascha, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Tülay, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Anthony, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2020

© SAT.1/Arya Shirazi Abdi, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2020

SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidatin Petra



