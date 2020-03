Wow – diese zwei sind kaum wieder zuerkennen! Die The Biggest Loser Teilnehmer Anthony und Petra gehören zu den sechs Abnehm-Willigen, die es ins Halbfinale geschafft haben. In der vorletzten Runde geht es nicht nur um den Einzug ins Finale, sondern die Semi-Finalisten präsentieren sich nach einem Umstyling auch in einem neuen Look. Promiflash zeigt euch vorab, wie stark sich Anthony und Petra verändert haben!

In der letzten Woche im "The Biggest Loser"-Camp auf der griechischen Insel Naxos verlor Anthony 5,2 Kilo – damit reduzierte er bereits vor seinem Einzug ins Halbfinale sein Gewicht von 199,5 Kilo auf 144,8 Kilo. Und dem Look des 32-Jährigen nach dem Umstyling zu urteilen, trainierte er inzwischen noch ein paar Pfunde mehr weg: Sein Gesicht ist schmaler und auch der Bauchumfang ist deutlich geringer als dies vor dem Camp der Fall war. Passend zu seinem neuen Ich trägt der Unternehmensberater nun einen frischen Haarschnitt und einen gestutzten Bart.

Auch Petra präsentiert sich von einer komplett neuen Seite – und die ist ziemlich sexy! Im Halbfinale zeigt sich die Brünette wunderschön und selbstbewusst in einem eleganten, schwarzen Jumpsuit. Die 50-Jährige hat während ihrer Zeit in der Abspeck-Show 22,9 Kilogramm verloren: Zunächst nahm sie im Secret Team von Sarah (28) und Dominic Harrison (28) zu Hause ab – anschließend verlor sie im regulären Camp auf Naxos Pfunde.

"The Biggest Loser" – das Halbfinale am 22. März 2020, um 17:30 Uhr in Sat.1 und das große Finale am Freitag, 27. März 2020, um 20:15 Uhr in Sat.1

Anzeige

SAT.1/Arya Shirazi Ramin Abtin, Christine Theiss und Petra Arvela, "The Biggest Loser"-Coaches

Anzeige

Sat.1 ; Sat.1 / Benedikt Müller Collage: Petra, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2020

Anzeige

SAT.1 / Benedikt Müller Dominic und Sarah Harrison bei "The Biggest Loser"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de