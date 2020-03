Tyler Cameron (27) ist in tiefer Trauer. Der Ex-Freund von Gigi Hadid (24) musste Anfang des Monats einen schweren Schicksalsschlag überstehen. Seine Mutter Andrea ist plötzlich mit gerade einmal 55 Jahren verstorben. Schon zwei Tage zuvor wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Seit diesem tragischen Vorfall hat Tyler sich noch nicht oft bei seinen Fans gemeldet. Jetzt verrät ein Insider, wie sehr der 27-Jährige unter dem Verlust leidet.

"Es ist gerade eine schwierige Zeit für Tyler", erklärte die Quelle gegenüber Us Weekly. Schon kurz nach Andreas Tod machte ein weiterer Insider deutlich, dass Tyler am Boden zerstört sei. Das Male-Model muss die Trauer um seine Mutter aber zum Glück nicht alleine bewältigen. "Er trifft sich mit Freunden und die, die ihm in der Nachbarschaft nahe stehen, unterstützen ihn und seine Familie", wusste die Quelle weiter.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, woran Andrea so überraschend verstorben ist. Laut US-Medienberichten soll die Todesursache ein Gehirnaneurysma gewesen sein.

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron und seine Mutter Andrea

Getty Images Tyler Cameron, Model

Instagram / tylerjcameron3 Andrea und Tyler Cameron



