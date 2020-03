Was für eine extremer Konter von Senna (40) auf Oliver Pochers (42) Diss! Nicht nur die Moderatorin hatte der Comedian auf seiner Abschussliste, um ihr Verhalten im Netz zu kritisieren, auch einige Influencer wurden in jüngster Zeit zu Olis Opfern. An dem Ex-Monrose-Mitglied Senna stört ihn besonders: In Zeiten von Social Distancing besuchte diese einen Nagelsalon. Darauf reagierte der Entertainer mit einer regelrechten Hasstirade. Nun riss sich die Sängerin wegen Olis Beschuldigungen ihre Haar-Extensions heraus!

In ihren Instagram-Storys bezieht Senna Stellung zu Olis Vorwürfen. Die Frankfurterin stellt klar, dass sie nicht zu den ignoranten Leuten gehöre, die Grillpartys veranstalten und dass Olis Vorwurf aus dem Kontext gerissen sei. Mit einer extremen Aktion kontert die "Fuckboy"-Interpretin daraufhin den Shitstorm: "Nein, das ist kein Haustier, das sind meine Extensions, die ich mir rausgerissen habe. Und das ist passiert, weil die Leute denken, ich sei es nicht wert, zu leben und doch bitte sterben soll."

Die Musikerin stört besonders, dass Oli ihr seine Vorhaltungen nicht privat gemacht habe, sondern sie stattdessen auf eine Stufe mit den verantwortungslosen Party-Menschen stellte. "Du kannst mir doch privat schreiben und das alles privat erzählen, aber das war eine richtige Hurensohnaktion", findet Senna.

Instagram / missgammour Senna im März 2020

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher

Instagram / missgammour Senna Gammour in Ibiza, Juni 2018



