Das The Biggest Loser-Preisgeld ist zum Greifen nahe! Auch in diesem Jahr haben zahlreiche Kandidaten in der Fitness-Show versucht, sich ihren Traum vom Idealgewicht zu erfüllen. Bei sechs ehemaligen Schwergewichten purzeln in der Sendung nicht nur weiterhin die Kilos – sie dürfen auch noch auf den großen Titel hoffen: Der Sieger darf sich Biggest Loser 2020 nennen und darüber hinaus satte 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen. Was haben die Halbfinalisten mit der Prämie vor? Promiflash hat nachgefragt...

Während Anthony bis auf einen Urlaub mit seiner Freundin noch gar nicht viel darüber nachgedacht hat, weiß Abdi schon ganz genau, was er mit dem Preis machen würde: "Ich wünsche mir seit langem eine eigene Hip-Hop-Tanzschule. Das wäre unglaublich." Er würde aus Dankbarkeit für die Chance, Teil der Abnehm-Show sein zu dürfen, auch einen großen Teil an soziale Projekte spenden. Konkurrent Daniel würde als Erstes angefallene Schulden abbezahlen und Freunde und Familie unterstützen.

Auch Tülay plant bereits, eine große Summe an ihre Mutter abzugeben – immerhin habe diese sie in der Vergangenheit mehr als genug unterstützt. Sascha hat ebenfalls konkrete Ideen, wie er das Geld im Falle seines Gewinns nutzen würde: Er möchte mit seiner Liebsten ein Haus bauen. Für Petra würde ein Riesen-Traum in Erfüllung gehen: "Ich gehe mit meinen Mädels, meinen Enkeln und Abdi in den Europa Park und werde Silver Star fahren, bis mir schlecht ist. Da freue ich mich schon seit Jahren drauf. Sie würde sich außerdem einen Personaltrainer zulegen.

"The Biggest Loser"- immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1

Sat.1 Werner und Sascha in der sechsten Folge von "The Biggest Loser"

© SAT.1 "The Biggest Loser"-Kandidatin Tülay

SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidatin Petra



