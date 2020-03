Igor Dolgatschew (36) hat eine Überraschung für seine Fans! Private Details hält der Alles was zählt-Star eigentlich gerne aus der Öffentlichkeit heraus. So verheimlichte er in der Vergangenheit rund ein Jahr lang, dass seine Freundin Jessy einen Sohn zur Welt gebracht hatte. Neben dem kleinen Levi hat der Dennis-Darsteller bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Jetzt darf er sich erneut über Nachwuchs freuen: Igor ist zum dritten Mal Papa geworden.

"Die kleine Zaubermaus ist endlich da", freut sich der frischgebackene Dreifach-Vater auf seinem Instagram-Account und teilt sogar den ersten Schnappschuss seines Töchterchens. In einem kuscheligen Fell-Strampler liegt das Neugeborene auf einer Decke und döst vor sich hin. Wann sein Liebling das Licht der Welt erblickt hat und wie er heißt, verrät der 36-Jährige in dem Post noch nicht. Seine Community ist von der süßen Baby-Nachricht allerdings total begeistert und gratuliert in den Kommentaren eifrig.

In einem früheren Interview hatte Igor auch verraten, warum er Söhnchen Levi damals vorerst nicht öffentlich gezeigt hat. "Wir drei wollten uns einfach erst mal kennenlernen und die ersten Tage einfach miteinander genießen. Aus den ersten Tagen ist dann ein Jahr geworden", meinte er gegenüber Vip.de. Zum ersten Vatertag teilte er die Freude über seinen Sprössling aber doch mit der ganzen Welt.

Anzeige

Instagram / igordolgatschew Igor Dolgatschews Tochter

Anzeige

Instagram / igordolgatschew "Alles was zählt"-Star Igor Dolgatschew

Anzeige

Instagram / igordolgatschew "Alles was zählt"-Star Igor Dolgatschew mit seinem Sohn Levi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de