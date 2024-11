Knutscht Igor Dolgatschew am AWZ-Set mit oder ohne Zunge?

Alles was zählt-Bekanntheit Igor Dolgatschew (40) stellt sich den pikanten Fragen des RTL-Formats "Ein Promi ein Joker" und spricht dabei auch über Liebesszenen. Auf die Frage, ob am Set auch mal gezüngelt werde, antwortet er klar: "Es ist grundsätzlich nie mit Zunge, man kann sich darauf einigen, dass der Mund mal geöffnet ist, um den Anschein zu erwecken." Außerdem verrät er, ob er sich jemals in eine seiner Kolleginnen verliebt hat: Trotz intimer Szenen sei dies noch nie passiert.

Seit 17 Jahren ist Igor nun schon Teil des AWZ-Kosmos. "Geplant war eigentlich ein halbes Jahr, um zu testen, ob ich nicht zu alt wirke", erklärt der Schauspieler mit einem Grinsen. Offensichtlich passte er perfekt ins Konzept. Der 40-Jährige scheint seine Rolle zu schätzen – aber auch ganz andere Charaktere stehen noch auf seiner Bucketlist. Er liebe das Extreme und interessiere sich für die tiefenpsychologischen Gründe, die das Verhalten eines Menschen beeinflussen.

Wie sieht Igors Privatleben aus? Der in der Ukraine geborene Darsteller ist seit 2011 mit seiner Partnerin Jessy zusammen. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Außerdem brachte er eine Tochter aus einer anderen Beziehung in die Partnerschaft mit.

RTL / Willi Weber Stella Berger (Nadine Rennack) und Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew) bei AWZ

RTL / Julia Feldhagen Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew) bei AWZ

