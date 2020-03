Alexander Klaws (36) hat sich in Schale geworfen! In der vergangenen Woche durfte der DSDS-Gewinner der ersten Staffel für eine ganz besondere Aufgabe zu Dieter Bohlens (66) Castingshow zurückkehren. Der Sänger ist aktuell als Moderator der Live-Sendungen tätig. Während er bei seinem Debüt noch ganz cool in brauner Lederjacke zu sehen war, überraschte Alex am Samstagabend mit einem völlig neuen Styling: Der Musiker war im schicken Anzug unterwegs.

Im dunkelblauen Smoking, frech frisierten Haaren und weißem Hemd begrüßte der 36-Jährige Fernsehzuschauer, Jury und die verbliebenen sechs Kandidaten zur zweiten Live-Show der diesjährigen Staffel. Vor allem beim Poptitan konnte er Eindruck machen. "Wo hast du diese Frisur gekauft?", witzelte Dieter – denn die Haarpracht des Moderators ähnelte tatsächlich seiner eigenen. "Jetzt sehen wir noch mehr aus wie Vater und Sohn", musste daraufhin auch Alex zugeben.

Auch in der vergangenen Woche konnte der Musicaldarsteller schon bei dem Jury-Chef punkten und wurde sogar mit einer Auszeichnung geehrt. Obwohl die goldenen CDs eigentlich für die Nachwuchssänger bestimmt sind, verzichtete Dieter darauf, seine an einen Titelanwärter zu verteilen und lobte stattdessen Alexander für sein Moderationstalent. "Du warst so nervös. Aber Schnuckelhase, du hast das so gut gemacht", meinte er.

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Klaws und Ramon Kaselowsky auf der DSDS-Bühne

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Klaws, DSDS-Moderator



